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Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»

Об этом заявил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии и личного приема граждан в Большой Берестовице.
 
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»
 
Берестовицкий район – один из важнейших сельскохозяйственных регионов области. В скором времени со вступлением в силу Указа Президента №300 он войдет в безвизовую зону, а в 2021 году Большая Берестовица примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі». В связи с этим, как отметил Иван Лавринович, региону и его жителям необходимо уделить особое внимание.
 
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»

 Анализируя вопросы, с которыми сегодня обращались граждане, в целом можно сказать о стабильности жизни людей в регионе, – подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области. – Как показали прямая линия и личный прием, местная власть работает с людьми, умеет их слушать и слышать. К каждому вопросу необходимо подходить предметно. Люди должны быть уверены, что власть на местах детально разбирается в каждой ситуации, внимательна к решению каждой проблемы.

 
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»
 
В ходе прямой линии и личного приема граждан к помощнику Президента обратились порядка 10 человек. Это были жители района и областного центра. Вопросы, которые были заданы, касались проблем ЖКХ и социальной сферы, а также жилищные.
 
На затопление жилого участка из-за расположенного рядом водосточного канала сетовал житель агрогородка Олекшицы, а одна из жительниц города Свислочь обратилась на прямую телефонную линию по вопросу получения технических условий для подключения к сетям водоснабжения частного дома, который женщина приобрела в Большой Берестовице. Органам местной власти поручено детально разобраться в обеих ситуациях и дать обратившимся подробные разъяснения.
 
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»
 
Жительница агрогородка Квасовка попросила о помощи в приватизации жилья, которое они с мужем получили от сельхозпредприятия, где работали долгие годы до выхода на пенсию. Основания для отказа выкупить дом будут рассмотрены повторно.
 
Многодетная мама из Большой Берестовицы обратилась по поводу прописки. Женщина построила квартиру, в которой не может прописаться из-за того, что отец одного из ее детей не дает согласие на регистрацию ребенка по месту жительства матери. Как подчеркнул Иван Лавринович, когда речь идет о детях, нельзя медлить с принятием решения. Разобраться в ситуации и помочь многодетной матери решить проблему поручено органам местной власти, включая отдел образования и комиссию по делам несовершеннолетних. 
 
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»
 
 
На личный прием граждан приехала также жительница Гродно. Пенсионерка хотела бы оформить опекунство над своей недееспособной родственницей. Она уверена, что дома ей будет лучше, чем в специализированном интернате. Но существует ряд причин, по которым пожилая женщина не может стать опекуном и забрать двоюродную племянницу. Социальные службы Лидского района, где сейчас находится женщина, детально займутся вопросом.
 
– Каждый человек должен быть услышан, – отметил Иван Лавринович. – Ни одна ситуация не останется без внимания, но надо понимать, что не все просьбы могут быть удовлетворены. В рассмотрении любого вопроса, в первую очередь, необходимо руководствоваться принципами законности и обоснованности.
Иван Лавринович: «К рассмотрению каждого вопроса нужно подходить предметно»

 

Анна РАДЮК
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО и из открытых источников
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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