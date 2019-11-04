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Сельхозпродукция занимает более 20% в белорусском экспорте в Китай

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сельхозпродукция занимает более 20% в белорусском экспорте в Китай

Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме белорусского экспорта в Китай составляет более 21%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Беларусь активно развивает перерабатывающую отрасль, внедряет в производство современные технологии и оборудование. Наша страна готова наращивать поставки в Китай мясной, молочной и другой продовольственной продукции, — подчеркнули в Минсельхозпроде. — В 2018 году поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составили $82,4 млн (рост в 4,4 раза к уровню 2017 года), в январе-августе 2019-го — $60,8 млн (на 45,8% больше аналогичного периода 2018 года)».

Для поставок в Китай открыты 54 молокоперерабатывающих предприятия, а также пять белорусских птицефабрик: ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Дружба», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Смолевичи Бройлер». На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы ООО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат». Кроме того, недавно Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции: доступ на рынок получили СП «Санта-Бремор» ООО, ООО «Баренцево», ООО «Камчатская рыба», ЗАО «ДГ-Центр», СООО «Вкус рыбы плюс», ООО «Неофиш» и ЧПУП «15 авеню». Право на поставки жома сахарной свеклы получили открытые акционерные общества «Жабинковский сахарный завод», «Скидельский сахарный комбинат», «Городейский сахарный комбинат» и «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». В Минсельхозпроде отметили, что работа в этом направлении продолжается.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько принял участие в торжественном открытии международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае (КНР). Это крупнейшее в Китае выставочное мероприятие, направленное на привлечение товаров и услуг в данный регион. Общая площадь экспозиции составляет 1,5 млн кв.м. На выставке организована национальная экспозиция Беларуси, в которой принимают участие более 100 белорусских организаций, в том числе 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

https://www.belta.by/

 
 
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Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме белорусского экспорта в Китай составляет более 21%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского...
 
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