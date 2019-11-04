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Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921

05.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921. Об этом сегодня заявил министр финансов Максим Ермолович на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в номинальном выражении увеличится с Br843 до Br921. "В среднем на каждого работника бюджетной сферы добавим Br78 в месяц", - проинформировал Максим Ермолович.

Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в 2020 году потребуется около Br15 млрд. "Дополнительно по сравнению с текущим годом необходимо изыскать Br1,8 млрд на повышение зарплаты", - добавил он. В первую очередь средства будут направлены на повышение зарплат низкооплачиваемым категориям населения. Опережающе планируется увеличить зарплаты педагогов и врачей.

"Целевой показатель по зарплате в бюджетном секторе на уровне 80% к средней зарплате по стране будет выполнен", - подчеркнул Максим Ермолович.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на поддержание уровня трудовых пенсий не ниже 40% от зарплат по экономике. Для этого почти на треть будут увеличены субвенции в ФСЗН. Всего на эти цели планируется направить Br2 млрд, из них почти миллиард - на обеспечение сблансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий.

 
 
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  Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921. Об этом сегодня заявил министр финансов Максим Ермолович на встрече парламентариев с...
 
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