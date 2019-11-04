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Предпосылок для роста цен на топливо нет - Румас
05.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается цен на топливо,
По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.
"Если произойдут какие-то скачки (цен на нефть. - Прим. БЕЛТА), такое плавное повышение продолжится. Но сегодня предпосылок к этому нет", - добавил премьер-министр.
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Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил...
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