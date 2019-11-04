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Предпосылок для роста цен на топливо нет - Румас

05.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Предпосылок для роста цен на топливо нет - Румас

"Что касается цен на топливо, правительство будет придерживаться той же политики повышения цен на топливо в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля к доллару. На сегодня предпосылок, что мы будем повышать цены на топливо, нет", - сказал Сергей Румас.

По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.

"Если произойдут какие-то скачки (цен на нефть. - Прим. БЕЛТА), такое плавное повышение продолжится. Но сегодня предпосылок к этому нет", - добавил премьер-министр.

 
 
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  Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил...
 
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