Предпосылок для роста цен на топливо нет - Румас

Источник материала: Виртуальный Брест

Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть, сообщил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.





"Что касается цен на топливо, правительство будет придерживаться той же политики повышения цен на топливо в случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля к доллару. На сегодня предпосылок, что мы будем повышать цены на топливо, нет", - сказал Сергей Румас.

По его словам, цена на нефть сейчас относительно стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при этом уровне цен на топливо.

"Если произойдут какие-то скачки (цен на нефть. - Прим. БЕЛТА), такое плавное повышение продолжится. Но сегодня предпосылок к этому нет", - добавил премьер-министр.