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Маркевич взял на контроль ситуацию в многодетной семье в Барановичах

05.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич взял на контроль ситуацию в одной из многодетных семей в Барановичах. Соответствующее решение он принял сегодня во время прямой телефонной линии в Ляховичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Маркевич взял на контроль ситуацию в многодетной семье в Барановичах

На прямую линию дозвонился житель Барановичей. Мужчина беспокоится за четверых детей, которые остались жить с бывшей супругой. Она, с его слов, воспитанием детей не занимается, против их воли вместо школы водит на собрания религиозной общины. Сам многодетный отец сейчас находится в исправительном учреждении открытого типа за неуплату алиментов.

"Если проблема на самом деле существует и мать свои обязанности не выполняет, мы примем самые решительные меры - по отношению к детям в первую очередь и, конечно же, к самой матери. Разберемся в этой ситуации. Но то, что вы вместо того, чтобы заботиться о детях, находитесь в местах лишения свободы, - это плохо, и вас характеризует. Вы тоже о своем поведении должны задуматься самым серьезным образом", - заметил Анатолий Маркевич.

Примечательно, что вопрос о выполнении родительских обязанностей и положении детей в этой семье прозвучал уже второй раз. Неделю назад обеспокоенность по этому поводу высказывала бабушка, придя на прием к Анатолию Маркевичу в Барановичском горисполкоме.

"Уточните, какие меры приняты отделом образования, органами опеки и попечительства по этому вопросу, - обратился помощник Президента к председателю Барановичского горисполкома Юрию Громаковскому. - Плановые проверки ни к чему не приведут. Мы должны внепланово, в любое время, приехать и увидеть, что на самом деле в этой семье происходит. Вот тогда будет результат. Попрошу вас взять на самый серьезный контроль. Надо разобраться в этой ситуации и сделать абсолютно правильный вывод, чтобы мы ни в коем случае не ошиблись".

Общаясь с журналистами, Анатолий Маркевич подчеркнул, что любое решение будет приниматься в интересах детей. "Однозначно, если только проблема есть, мы примем самые решительные меры. Будем решать ее таким образом, чтобы в первую очередь дети были в безопасных условиях", - резюмировал помощник Президента.

 
 
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  Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич взял на контроль ситуацию в одной из многодетных семей в Барановичах. Соответствующее...
 
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