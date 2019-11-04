Минимальные зарплату и потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года

Источник материала: Маяк Преднепровья

Минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас сегодня на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы будем подтягивать минимальную заработную плату к минимальному потребительскому бюджету. С 1 января 2020 года эти показатели выравняются, минимальная зарплата будет составлять Br375, или 100% МПБ. Такое решение приняло правительство», — сказал Сергей Румас.

В настоящее время внимание правительства сконцентрировано на повышении оплаты труда на тех предприятиях, где она недопустимо низкая. По словам Сергея Румаса, с такими организациями работают «в ручном режиме». Практически не осталось предприятий с зарплатой менее Br400, сейчас задача — снизить число предприятий с уровнем зарплаты менее Br500. «К концу года их число должно быть минимальным», — добавил премьер.