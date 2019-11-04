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Минимальные зарплату и потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года

05.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Минимальные зарплату и потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 годаМинимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас сегодня на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы будем подтягивать минимальную заработную плату к минимальному потребительскому бюджету. С 1 января 2020 года эти показатели выравняются, минимальная зарплата будет составлять Br375, или 100% МПБ. Такое решение приняло правительство», — сказал Сергей Румас.

В настоящее время внимание правительства сконцентрировано на повышении оплаты труда на тех предприятиях, где она недопустимо низкая. По словам Сергея Румаса, с такими организациями работают «в ручном режиме». Практически не осталось предприятий с зарплатой менее Br400, сейчас задача — снизить число предприятий с уровнем зарплаты менее Br500. «К концу года их число должно быть минимальным», — добавил премьер.

www.belta.by

 
 
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Минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас
 
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