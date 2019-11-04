ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Большом театре оперы и балета представлен новый директор

05.11.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Большом театре оперы и балета представлен новый директор
Фото из открытых источников

5 ноября министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора - Александра Петровича, который ранее работал в должности директора Белорусского государственного академического музыкального театра.

У Александра Петровича очень внушительный список мест работы: он был старшим инструктором по театрально-зрелищной работе, художественным руководителем Дворца культуры Полоцкого завода стекловолокна; методистом по анализу методической работы; дирижёром 1-ой категории Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы; инструктором отдела пропаганды и агитации; начальником отдела учреждений культуры и искусства, заместителем начальника отдела учреждений культуры и искусства управления культуры Миноблисполкома...

Кстати, в 2005-2008 гг. Александр Петрович работал в Большом театре оперы и балета Беларуси заместителем директора, в 2008-2010 гг. – главным администратором. А с 2010 по ноября 2019 г. являлся директором Белорусского государственного академического музыкального театра. 

Прежний руководитель театра Владимир Гридюшко, который с 2009 года занимал должность генерального директора, в связи с окончанием трудового коллектива поблагодарил коллектив театра, зрителей и партнеров театра. Его обращение было размещено на официальном сайте Большого театра оперы и балета. 

В Большом театре оперы и балета представлен новый директор Труппа Большого театра просит не увольнять директора Гридюшко

- С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси － театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий－все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной в сложные и радостные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Спасибо за ваше трудолюбие, творческий подход, твёрдость, целеустремлённость, неравнодушное отношение и искреннюю любовь к театру. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом, сплоченной командой и добрыми друзьями, - говорится в обращении Владимира Гридюшко.

Напомним, что коллектив театра (артисты театра, хора, оркестра, сотрудники производственных цехов) подписали открытое письмо президенту с просьбой не увольнять по истечении контракта генерального директора Владимира Гридюшко.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это Александр Петрович, который ранее работал в должности директора Белорусского государственного академического музыкального театра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Львиная доля. Яшин как Гагарин, только на поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика