В Большом театре оперы и балета представлен новый директор

Источник материала: Аргументы и факты

5 ноября министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора - Александра Петровича, который ранее работал в должности директора Белорусского государственного академического музыкального театра.

У Александра Петровича очень внушительный список мест работы: он был старшим инструктором по театрально-зрелищной работе, художественным руководителем Дворца культуры Полоцкого завода стекловолокна; методистом по анализу методической работы; дирижёром 1-ой категории Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы; инструктором отдела пропаганды и агитации; начальником отдела учреждений культуры и искусства, заместителем начальника отдела учреждений культуры и искусства управления культуры Миноблисполкома...

Кстати, в 2005-2008 гг. Александр Петрович работал в Большом театре оперы и балета Беларуси заместителем директора, в 2008-2010 гг. – главным администратором. А с 2010 по ноября 2019 г. являлся директором Белорусского государственного академического музыкального театра.

Прежний руководитель театра Владимир Гридюшко, который с 2009 года занимал должность генерального директора, в связи с окончанием трудового коллектива поблагодарил коллектив театра, зрителей и партнеров театра. Его обращение было размещено на официальном сайте Большого театра оперы и балета.

- С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси － театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий－все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной в сложные и радостные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Спасибо за ваше трудолюбие, творческий подход, твёрдость, целеустремлённость, неравнодушное отношение и искреннюю любовь к театру. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом, сплоченной командой и добрыми друзьями, - говорится в обращении Владимира Гридюшко.

Напомним, что коллектив театра (артисты театра, хора, оркестра, сотрудники производственных цехов) подписали открытое письмо президенту с просьбой не увольнять по истечении контракта генерального директора Владимира Гридюшко.