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Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия

05.11.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия

Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», – подчеркнул премьер-министр.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий – на 30%, пшеничной муки – в 2 раза, пива – на 19%, воды (включая минеральную и газированную) – на 6%.

В связи с этим глава правительства попросил руководство «Белгоспищепрома» прокомментировать складывающуюся ситуацию и доложить о мерах, которые будут приниматься концерном по ее исправлению.
 
 
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Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.
 
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