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В Беларусь привезли «горячую» версию кроссовера BMW Х1

05.11.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск привезли новый кроссовер BMW X1 M Sport — гибрид спортивного и семейного автомобиля. Новинка, как ожидается, станет самой популярной в своем классе на белорусском рынке.


В Беларусь поставили автомобили европейской сборки. На кроссовер дается двухлетняя гарантия, которую можно продлить до пяти лет. Новинку можно увидеть в шоуруме автоцентра «Автоидея», там же готовы предоставить ее на тест-драйв. Многие автомобили нашли владельцев еще не стадии предзаказа.

После рестайлинга BMW X1 изменился как снаружи, так и внутри. Решетка радиатора стала массивнее, бампер — изящнее, а фары включают адаптивный свет. Кроссовер может быть оснащен как передним, так и полным приводом XDrive. Мотор потребляет 5,5 литра на каждые 100 км.


Салон рассчитан на пять мест: внутри есть цифровая панель с тачскрином на 10,25 дюйма и проекционным экраном, мультируль и медиасистема со своим дисплеем. Для «заряженной» версии также предусмотрены спортивные сиденья, 18-дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль на две зоны. Из интересного: подсветка в зеркале отражает на асфальте индекс модели. Цвет кузова и обивки салона можно выбрать на свой вкус, равно как и варианты колесных дисков.


«Горячая» версия BMW X1 стала одним из самых доступных спортивных автомобилей от баварцев. Новинка обойдется в 75 770 рублей. Для сравнения, классическая версия BMW X1 Urban сейчас стоит 67 840 рублей. Цены на кроссоверы в Беларуси ниже, чем в соседних странах. Автомобиль можно приобрести в партнерский лизинг или кредит, также предусмотрены рассрочка и трейд-ин.


«Для белорусов BMW X1 M Sport — это доступный способ получить спортивный автомобиль. В новинке сделан фокус на атлетическую внешность, высокую маневренность и инновационные технологии, в том числе цифровые помощники. С другой стороны, это премиум-кроссовер, который можно использовать в качестве семейного автомобиля. Все это делает его одним из лучших в своем классе, и мы ожидаем, что он займет высокую долю на белорусском рынке», — отмечают в автоцентре «Автоидея».

 
Теги: Минск
 
 
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«Горячая» версия BMW X1 стала одним из самых доступных спортивных автомобилей от баварцев. Новинка обойдется в 75 770 рублей.
 
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