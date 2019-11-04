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В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора

05.11.2019 17:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора
Фото из открытых источников

В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора, сообщил сегодня министр финансов Максим Ермолович на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает БЕЛТА.

В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора Народ против! Что говорят люди про «дорожный налог»

"Правительство предлагало сохранить действующую систему уплаты государственной пошлины (за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) и усилить контроль за ее уплатой, потому что мы понимаем, что значительная часть населения пошлину не платит. Другого источника профинансировать расходы по дорожному строительству как республиканских, так и местных дорог, исполнять обязательства по внешним займам, которые привлечены на модернизацию основных магистралей, у нас нет", - сказал Максим Ермолович.

Он обратил внимание, что альтернативы дорожному сбору нет, так как финансировать дороги за счет социальных расходов не представляется возможным. "Брать социальные расходы, чтобы поддерживать транспортную инфраструктуру, неправильно и несправедливо по отношению к работникам бюджетной сферы. Это будет приводить однозначно к снижению качества бюджетных услуг", - считает министр

По словам Максима Ермоловича, если будет принят указ, предложенный правительством, то общая сумма собираемого дорожного сбора может заметно вырасти. Однако это произойдет только за счет усиления контроля, потому что сама сумма платежей не поменяется, а при определенной схеме уплаты госпошлины снизится, подчеркнул он.

 
 
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В правительстве понимают, что значительная часть населения пошлину не платит.
 
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