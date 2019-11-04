Кто стоит за Гретой? РФ уже перевыполнила требования Парижского соглашения

Источник материала: Аргументы и факты

Выступление шведской активистки Греты Тунберг на саммите ООН обсуждал весь мир. А вот письмо более 700 учёных и специалистов по климату, отправленное генсеку ООН незадолго до этого саммита, почему-то осталось незамеченным.

О чём заявили учёные?

Между тем в своём обращении авторитетные исследователи, среди которых американец Ричард Линдзен, швед Ингмар Нордин, голландец Гус Берхоут, немец Фриц Варенхольт, француз Бенуа Ритто и сотни других, пишут ровно обратное тому, о чём говорила школьница Грета, прогуливающая уроки по пятницам ради «забастовок за климат». Они утверждают, что чрезвычайной климатической ситуации не существует, а политикам не стоит поддаваться на провокации. Вот их основные тезисы.

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Потепление на Земле вызывается как антропогенными (созданными деятельностью человека), так и природными факторами. Если взглянуть на геологические данные, можно убедиться, что климат на планете менялся всегда. А Малый ледниковый период закончился сравнительно недавно – в 1850 г.

Скорость подъёма температуры в среднем на 0,8°C за 150 лет не является катастрофической. Потепление идёт намного медленнее, чем прогнозировалось. Мы ещё далеки от понимания сути климатических изменений.

Климатическая политика опирается на неадекватные научные модели. У них много недостатков, они не выглядят слишком правдоподобными, чтобы брать их на вооружение политикам.

CO2 не является загрязнителем. Наоборот, углекислый газ – растительная пища, основа всей жизни на Земле. В процессе фото­синтеза он поглощается растениями, что обеспечивает их рост и выделение кислорода.

Нет статистических данных, что глобальное потепление увеличивает количество ураганов, наводнений, засух и тому подобных стихийных бедствий.

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Среди тех, кто подписал письмо-обращение к генсеку ООН, – заведующий сектором космических исследований Солнца Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Хабибулло Абдусаматов.

«Ежегодно на борьбу с глобальным потеплением в мире выделяется порядка 5 млрд долларов, – говорит он. – Но наши научные данные (исследования вариаций мощности солнечного излучения) показывают, что стоит ждать обратного – глобального похолодания. С 1997 г. потепления почти не происходит, а температура практически стабилизировалась. Мощность излучения Солнца уменьшается с 1990 г., поскольку началась фаза спада квазидвухвекового цикла. Земная температура всегда снижается в длительные периоды низкой мощности солнечного излучения и повышается в периоды высокой его мощности. Сейчас Земля имеет долговременный отрицательный среднегодовой энергетический баланс. Уже есть признаки похолодания».

Чем виноват человек?

В декабре 2015 г. в Париже прошла международная конференция ООН по климату. На ней было принято так называемое Парижское соглашение. Согласно этому документу, «все страны должны объединить усилия для сокращения выбросов парниковых газов».

В основе Парижского соглашения лежит та самая теория, что в глобальном потеплении виноват человек, поскольку соз­данные им промышленность, транспорт и сельское хозяй­ство выбрасывают в атмосферу большое количество газов, соз­дающих парниковый эффект (углекислый газ, метан, закись азота и др.). И если допустить дальнейший рост средней температуры на планете более чем на 1,5–2°C по сравнению с началом XX века, то всех нас ждут природные катастрофы и прочие ужасающие последствия.

Как уже было отмечено, многие авторитетные учёные во всём мире считают эту теорию псевдо­научной. На климат Земли влияет множество факторов – солнечная активность, космическая радиация, изменение орбиты, извержение вулканов и пр. И утверждать, что именно человек виноват в изменениях климата, нельзя.

«Многочисленные публикации пытаются внушить обществу, что современное потепление – дело рук исключительно человека, следствие промышленной революции. Да, человечество расширяет добычу и использование ископаемого топлива, вырубает леса, осушает болота, загрязняет атмосферу, выбрасывая огромное количе­ство так называемых парниковых газов. Но способно ли это необратимо влиять на глобальный климат? – рассуждает зам­директора Института географии РАН Аркадий Тишков. – Миф об «антропогенном потеплении» можно развеять благодаря анализу ледниковых кернов из Антарктиды, Гренландии, горных ледников. Сотни и десятки тысяч лет назад не было никакой промышленности, однако периоды потепления сменялись периодами похолодания, что видно по извлечённым изо льда кернам. Циклы выявляются разные, например, 100-, 44-, 23-, 19-тысячелетние и вековые. За последние 800 тыс. лет было до восьми периодов оледенения. Они чередовались с периодами потепления, температуры которых были выше нынешних на 2–3°C. Причём потепления всегда были более «быстрыми», чем похолодания, – примерно как сейчас».

Те выбросы парниковых газов, которые производит наша цивилизация, несравнимы с объёмами, выделяемыми самой природой – океанами, вулканами, перегнивающей растительностью. Скажем, вулканы выбрасывают намного больше углекислого газа, чем все электростанции мира. А 70–80% всего вклада в парниковый эффект вообще даёт обычный водяной пар – он является самым сильным парниковым газом. Но промышленная эпоха паровых машин завершилась давным-давно. Глупо обвинять человечество в том, что оно выбрасывает в атмосферу водяной пар.

Кому выгодно?

Теория изменения климата из-за воздействия человека оказалась очень удобной для стран Запада (прежде всего Евросоюза) и их бизнес-кругов. Продвигая её, они надеются сохранить и усилить своё влияние в мире. Под предлогом борьбы с изменениями климата Запад стремится к замещению ископаемых видов топлива (нефти, газа и угля) технологиями альтернативной энергетики. Это прежде всего солнечная и ветряная энергетика, а также электротранспорт.

Парижское соглашение должно стать основой для принятия таких мер в международном масштабе. Воспользовавшись им, власти и корпорации стран Запада намерены форсировать переход на солнечную и ветряную энергетику. Их цель – максимально сократить потребление нефтегазового топлива и угля, что в дальнейшем приведёт к падению цен на эти энергоносители. А главную выгоду получат владельцы технологий альтернативной энергетики, производители солнечных батарей, ветряков и т. п. На протяжении последних десятилетий европейцы активно вкладывались в эти технологии – похоже, заинтересованный бизнес решил, что пора отбивать инвестиции.

А как быть России? Ископаемые топлива являются основой экономики нашей страны. Благодаря своим энергоресурсам мы имеем дешёвую электро- и теплоэнергию. Навязывание же альтернативных источников энергии, независимо от их экономической эффективности, приведёт к кратному росту стои­мости коммунальных и транспортных услуг. Цена на электроэнергию и тепло вырастет сначала в 1,5 раза, а потом в два с лишним. Подорожают продукты, транспорт, другие товары и услуги. Это может дестабилизировать социально-экономическую ситуацию.

«Парижское соглашение ничего полезного нашей экономике не принесёт, – убеждён руководитель Фонда энергетической безопасности Константин Симонов. – Мы и без него занимаемся переходом на наилучшие доступные технологии, газифицируем страну, пытаемся решить реальные экологические проблемы вроде утилизации мусора. Парижское соглашение – это вообще не про экологию и не про климат. Это попытка узаконить сбор дополнительных денег с производителей углеводородов через дискредитацию прежде всего угля и нефти. Тех, кто их добывает и продаёт, заставят платить самыми разными способами – от сборов за выбросы парниковых газов до установления отдельных ставок процентов на «опасный бизнес». Вот пример: западные банки решили давать производителям углеводородов кредиты под более высокие процентные ставки. Эти сборы пойдут на спасение человечества? Нет, конечно!

По самым скромным оценкам, углеводороды занимают около 70% нашего экспорта. Сторонники Парижского соглашения пытаются именно их сделать главной страшилкой и заставить платить. Россий­ский бюджет будет банально эти деньги терять. Ссылки на опыт других стран наивны. Россия – крупнейший в мире экспортёр углеводородов, и брать в каче­стве образца те законы, которые пишут под себя их импортёры, просто глупо».

В рамках Парижского соглашения наша страна взяла на себя спокойные и сбалансированные обязательства – ограничить выбросы парниковых газов к 2030 г. на уровне 70–75% от показателей 1990 г. при условии максимально возможного учёта по­глощающей способности лесов. И Россия уже перевыполнила этот показатель. По сравнению с 1990 г. мы снизили выбросы парниковых газов намного больше любой другой страны – на 43%. К тому же у нас самая большая в мире площадь лесов, а они являются одним из главных поглотителей парниковых газов. Не видно причин, по которым Россия могла бы превысить определённый обязатель­ствами объём выбросов в 2030 г.

На недавнем пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заметил: «Я лично был на Лене, нашей реке, там огромные высокие берега, там отложения явно тропических млекопитающих, тропического происхождения, тропических морей – на Лене, это Крайний Север. Значит, там был такой климат. А что, тогда были какие-то антропогенные выбросы? Нет, конечно». Наш президент предложил поддерживать усилия по сохранению климата, но делать это, «опираясь только на проверенные и доказанные учёными факты».

Россию уже сейчас можно назвать одним из главных мировых лидеров по сокращению парниковых газов. По своему реальному вкладу она опережает большинство других стран. Важно не допускать ошибок при выборе дальнейшего пути и не впадать в крайности, которые могут привести к разрушению российской экономики.