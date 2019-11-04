В Беларуси с 1 января уравняют минимальную зарплату и потребительский бюджет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января уравняют минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей. Сейчас работающему на полную ставку наниматель не может платить меньше 330 рублей.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Беларуси составит 375 рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета министров от № 582. Ее собираются уравнять с минимальным потребительским бюджетом, который с 1 ноября 2019 года на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составляет 372 рубля.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Румас говорил , что «в правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета».

Минимальная заработная плата — это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Если говорить проще, то меньше платить работнику нельзя. Конечно в том случае, если он работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Платить меньше — это нарушение. Минимальная заработная плата в Беларуси устанавливается 1 января каждого года. Однако она может индексироваться и чаще в соответствии с экономической ситуацией в стране.

Минимальный потребительский бюджет — это сумма, которой должно хватить на приобретение набора товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Он утверждается ежеквартально. То есть с 1 февраля 2020 года сумма изменится. С 1 августа 2019 года минимальный потребительский бюджет был установлен на уровне 369 рублей 55 копеек.