В Минске откроется новая модная ярмарка с фудкортом. Как она будет выглядеть

Источник материала: Tut.by

На территории раньше пустовавшего завода «Минскрдрев», на Кальварийской, 21 в декабре откроется новая модная ярмарка с фудкортом и развлечениями. Сколько там будет точек общепита и в чем ее отличие от «Песочницы» — в материале TUT.BY.





После ремонта помещения в здании на Кальварийской постепенно обживают новые арендаторы — здесь уже появилось компьютерное кафе «Кибер Спэйс», точка самовывоза интернет-магазина, общепит, а вскоре оживет и территория внутри двора.

Ярмарка с фудкортом Art Arena откроется в декабре, площадка нового пространства находится под открытым небом. Владельцы места — компания «Ресторанная индустрия», которую возглавляют Алексей Курчаев и Егор Дубовский, а также владелец строительной компании Александр Прокопович.





— Это крупный инвестпроект. Мы положили плитку по всей территории, а в центральной части выложили ее в форме компаса, установили утепленные смартбоксы для торговли — они как полноценные маленькие домики, — рассказывает минский дизайнер, совладелец Art Arena Алексей Курчаев.

Вопрос с гастрономией закроют более 40 операторов общепита и питейных заведений. Здесь можно будет попробовать еду разных кухонь мира. Из развлечений — фотозона с каруселью, арт-объекты. Также на месте монтируют сцену — для концертов, трансляций кино и фестивалей. Здесь же будет работать ярмарка белорусских ремесленников, а к Новому году во дворе поставят елку.





Территория сможет вмещать порядка 2−3 тысяч человек одновременно, ее площадь — 3,5 тысячи «квадратов».

— Мы создавали эту площадку для того, чтобы наш город стал ярче. В каждом европейском городе такое есть, — говорит Курчаев.

Формат в целом похож на «Песочницу», но амбиций и планов у владельцев Art Arena намного больше.





— Мы усовершенствовали эту идею. В январе планируем залить тут каток, чтобы люди приходили со своими коньками, или брали у нас в пункте проката. Подобные вещи мы хотели бы сделать бесплатными. Есть желание, чтобы в Art Arena было больше бесплатных или недорогих развлечений, — говорит Курчаев.

План мероприятий расписан уже на полгода вперед. Ярмарка будет круглогодичной, ежедневной. Зимой время работы пространства ограничат до 23 часов вечера, летом дворик будет работать до часу ночи и позднее.





Напомним , долгое время помещения бывшего завода «Минскдрев» на Кальварийской простаивали. Летом стало известно, что здание выкупила компания «Белреконструкция». Реконструкцией здания занималась архитектор Елена Занкевич.

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