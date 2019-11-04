Женщина из Молодечно хотела продать детскую машинку - а с ее карты «увели» 2,5 тысячи. Что за схема?

Источник материала: Tut.by

38-летняя жительница выставила на продажу в интернете детский электромобиль, а в итоге лишилась денег с карточки. Их похитили с помощью номера из паспорта и личной неосмотрительности женщины.



Фото: Reuters

В последнее время, говорят в УВД Минской области, все чаще жертвами становятся те, кто размещает объявления о продаже чего-либо в интернете. Схема следующая: с продавцом связывается человек, якобы предприниматель, который, якобы интересуясь безналичным расчетом за покупку, узнает личный номер из паспорта продавца. А затем настраивает интернет-банкинг и похищает со счета деньги.

Так произошло с 38-летней жительницей Молодечно. Она разместила в Сети объявление о продаже детского электромобиля. С ней связался якобы предприниматель, скупающий такие игрушки.

«Мужчина предложил оплатить товар с помощью банковского перевода, после чего лично приехать за покупкой. По его словам, для совершения сделки купли-продажи ему необходим лишь личный номер из паспорта молодечненки и для подтверждения операций — коды, которые в тот же момент приходили женщине на телефон».

Злоумышленнику этого оказалось достаточным, чтобы настроить мобильное приложение интернет-банкинга. По версии женщины, аферу незнакомец проворачивал прямо во время телефонного разговора. Но как только стали приходить смс о списании крупных сумм, она прервала общение и обратилась в милицию.

Всего пропали 2 538 рублей.

В Молодечненском РОВД проводят проверку по факту хищения (ч.2 ст. 212 УК).

В подобных случаях главной ошибкой, говорят в милиции, является слепое доверие незнакомым людям. Ни в коем случае нельзя сообщать кому-то паспортные данные, реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию.



Инфографика: УВД Миноблисполкома

Обычно злоумышленники, используя специальные программы, осуществляют денежные переводы за пределы Республики Беларусь. Это Россия, Украина, другие страны Европы. В таких ситуациях найти злоумышленника тяжело, и лучшая защита — это бдительность.