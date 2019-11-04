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Роботизированная молочнотоварная ферма на 1210 голов открыта в Оршанском районе
05.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Роботизированная молочнотоварная ферма на 1210 голов открыта в Оршанском районе
Татьяна Пастернак http://vitvesti.by
Торжественное открытие роботизированной молочнотоварной фермы на 1210 голов КРС в деревне Стайки Оршанского района состоялось 1 ноября с участием председателя облисполкома Николая Шерстнёва, министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и других официальных лиц.
Объект возведен в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в рамках исполнения Указа Президента «О развитии Оршанского района».
МТФ «Стайки 1210» согласно плану должны были сдать в следующем месяце, но строители постарались завершить работы досрочно. Новоселье совпало с проведением на Оршанщине семинара-совещания по развитию сельскохозяйственного производства предприятий Министерства энергетики Республики Беларусь, на котором подводятся итоги отраслевого соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур «Дажынкі – 2019».
На новой ферме предусмотрено использование современных технологий в молочном скотоводстве: беспривязное содержание коров, доение на роботизированных установках с обеспечением компьютерного учета и анализа качества и количества полученного молока, идентификация зоотехнического и ветеринарного учета, индивидуальный рацион скота в зависимости от продуктивности, приготовление и раздача сбалансированных по всем нормируемым питательным веществам кормов с помощью мобильных смесителей.
МТФ оборудована автоматическими системами контроля расхода и учета электрической энергии с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, управления технологическим освещением, видеонаблюдения, автоматической проходной. Реализация данного инвестиционного проекта позволит филиалу «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» увеличить производство молока почти в два раза, ежегодно дополнительно реализовывать 3714,5 т молока, 105,1 т мяса в живом весе, 199 голов нетелей.
Участники семинара также побывали в зимних теплицах и мастерских, ознакомились с работой консервного, швейного и цеха заморозки.
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Роботизированная молочнотоварная ферма на 1210 голов открыта в Оршанском районе Татьяна Пастернак http://vitvesti.by Торжественное открытие роботизированной...
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