Источник материала: Герой працы

Роботизированная молочнотоварная ферма на 1210 голов открыта в Оршанском районе

Татьяна Пастернак http://vitvesti.by

Торжественное открытие роботизированной молочнотоварной фермы на 1210 голов КРС в деревне Стайки Оршанского района состоялось 1 ноября с участием председателя облисполкома Николая Шерстнёва, министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и других официальных лиц.

Объект возведен в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в рамках исполнения Указа Президента «О развитии Оршанского района».

МТФ «Стайки 1210» согласно плану должны были сдать в следующем месяце, но строители постарались завершить работы досрочно. Новоселье совпало с проведением на Оршанщине семинара-совещания по развитию сельскохозяйственного производства предприятий Министерства энергетики Республики Беларусь, на котором подводятся итоги отраслевого соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур «Дажынкі – 2019».

На новой ферме предусмотрено использование современных технологий в молочном скотоводстве: беспривязное содержание коров, доение на роботизированных установках с обеспечением компьютерного учета и анализа качества и количества полученного молока, идентификация зоотехнического и ветеринарного учета, индивидуальный рацион скота в зависимости от продуктивности, приготовление и раздача сбалансированных по всем нормируемым питательным веществам кормов с помощью мобильных смесителей.

МТФ оборудована автоматическими системами контроля расхода и учета электрической энергии с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, управления технологическим освещением, видеонаблюдения, автоматической проходной. Реализация данного инвестиционного проекта позволит филиалу «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» увеличить производство молока почти в два раза, ежегодно дополнительно реализовывать 3714,5 т молока, 105,1 т мяса в живом весе, 199 голов нетелей.

Участники семинара также побывали в зимних теплицах и мастерских, ознакомились с работой консервного, швейного и цеха заморозки.