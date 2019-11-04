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Универсальный солдат. Какие джинсы в тренде этой осенью?
05.11.2019 17:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: .vogue.ru
Безотказное модное оружие — джинсы — в осеннем сезоне воплотилось в нескольких очень интересных интерпретациях.
На смену «варенкам» пришли варианты с рваными коленками, которые в последние месяцы активно возвращала в моду Джиджи Хадид. В список актуального денима также вошли джинсы в духе 2000-х, из тонкой светло-голубой ткани, с декоративными пуговицами, смешные модели, сшитые словно задом наперед, и драматичные варианты с высокой присборенной талией. На фоне всего креатива cвои модные позиции крепко удерживают старые добрые прямые джинсы и брюки из белого денима. Они наверняка уже есть в вашем гардеробе. Обновленная сводка трендов — весомый повод выгулять их при ближайшем удобном случае, пишет Vogue.
Прямые белые джинсы
Goldsign осень-зима 2019
Голубые джинсы словно на несколько размеров больше
Ksubi x Kendall Jenner осень-зима 2019
Рваные джинсы
Slvrlake осень-зима 2019
Джинсы с высокой присборенной талией
Re/Done x The Attico осень-зима 2019
Темно-синие джинсы-трубы
Citizens of Humanity осень-зима 2019
Джинсы из выбеленного денима с декоративными пуговицами
J Brand x Elsa Hosk осень-зима 2019
Джинсы в духе колор-блок
pushBUTTON осень-зима 2019
«Случайно» порванные джинсы
Agolde осень-зима 2019
Джинсы «задом наперед»
Oblanc осень-зима 2019
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Безотказное модное оружие — джинсы — в осеннем сезоне воплотилось в нескольких очень интересных интерпретациях.
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