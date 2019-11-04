Универсальный солдат. Какие джинсы в тренде этой осенью?

Источник материала: Ежедневник



фото: .vogue.ru

Безотказное модное оружие — джинсы — в осеннем сезоне воплотилось в нескольких очень интересных интерпретациях.

На смену «варенкам» пришли варианты с рваными коленками, которые в последние месяцы активно возвращала в моду Джиджи Хадид. В список актуального денима также вошли джинсы в духе 2000-х, из тонкой светло-голубой ткани, с декоративными пуговицами, смешные модели, сшитые словно задом наперед, и драматичные варианты с высокой присборенной талией. На фоне всего креатива cвои модные позиции крепко удерживают старые добрые прямые джинсы и брюки из белого денима. Они наверняка уже есть в вашем гардеробе. Обновленная сводка трендов — весомый повод выгулять их при ближайшем удобном случае, пишет Vogue.

Прямые белые джинсы

Goldsign осень-зима 2019





Голубые джинсы словно на несколько размеров больше

Ksubi x Kendall Jenner осень-зима 2019





Рваные джинсы

Slvrlake осень-зима 2019





Джинсы с высокой присборенной талией

Re/Done x The Attico осень-зима 2019





Темно-синие джинсы-трубы

Citizens of Humanity осень-зима 2019





Джинсы из выбеленного денима с декоративными пуговицами

J Brand x Elsa Hosk осень-зима 2019





Джинсы в духе колор-блок

pushBUTTON осень-зима 2019





«Случайно» порванные джинсы

Agolde осень-зима 2019





Джинсы «задом наперед»

Oblanc осень-зима 2019



