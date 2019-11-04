Уже 11 тысяч белорусов подписались под призывом сделать 31 декабря выходным

Источник материала: Ежедневник





Белорусы продолжают оставлять подписи под петицией, которая призывает белорусские власти сделать 31 декабря и 2 января выходными днями на законодательном уровне.

Подписавшиеся просят внести изменения в принятое Постановление от 09.10.2019 №688 "О переносе рабочих дней в 2020 году" и установить 31 декабря и 1, 2 января полноценными выходными днями без переносов на другие дни.

По мнению подписавшихся, данное изменение положительно скажется на отдыхе граждан и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных).

Напомним, 9 октября Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней на следующий год, а в середине месяца на petitions.by появилось обращение с просьбой изменить это решение.

По состоянию на 17.00 5 ноября подписи под петицией уже оставили 11 тысяч человек.

Отметим, что решение о назначении выходных на государственном уровне принимает президент.