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Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 5 тысяч гирлянд. Новогоднюю праздничную иллюминацию в столице можно будет оценить уже 15 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Встречать 2020-й Минск будет в обновлённом наряде. Огни зажгутся на Партизанском проспекте, световые мотивы появятся на Казинца. Изменится композиция огней на ёлке у Дворца спорта.
Изюминкой станет инсталляция на площади Государственного флага.
Будет выполнена установка на опорах наружного освещения иллюминационных объемных и плоскостных конструкций.
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Новости Беларуси. Почти 5 тысяч гирлянд. Новогоднюю праздничную иллюминацию в столице можно будет оценить уже 15 декабря, сообщили в программе «Столичные...
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