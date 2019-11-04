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Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

05.11.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 5 тысяч гирлянд. Новогоднюю праздничную иллюминацию в столице можно будет оценить уже 15 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

Встречать 2020-й Минск будет в обновлённом наряде. Огни зажгутся на Партизанском проспекте, световые мотивы появятся на Казинца. Изменится композиция огней на ёлке у Дворца спорта.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

Изюминкой станет инсталляция на площади Государственного флага.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?


Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
У нас в этом году прошла такая масштабная реконструкция проспекта Независимости. Мы ушли от растяжек через проспект со светодиодными лампами.

Будет выполнена установка на опорах наружного освещения иллюминационных объемных и плоскостных конструкций.

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?


Всего сказочную атмосферу в городе будут создавать более 200 различных конструкций. Порадуют глаз более миллиона световых элементов.

Люди в материале: Александр Воробцов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почти 5 тысяч гирлянд. Новогоднюю праздничную иллюминацию в столице можно будет оценить уже 15 декабря, сообщили в программе «Столичные...
 
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