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Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

05.11.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске назвали победителей конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главную награду получила совместная работа кинематографистов Нидерландов и Германии «Мое невероятное лето с Тесс».

Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

Спецприз жюри присужден ленте «Булбул может петь» в постановке индийского режиссера Риммы Даса. Награду присудили и за лучшую детскую роль. Она отправится в Канаду к Эмили Бьерр, снявшуюся в ленте «Колония».

«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»

Фестиваль для детей и юношества в рамках Минского международного кинофестиваля «Лістапад» – традиционный. 5 ноября он завершился, а вот фильмы для взрослой публики будут демонстрироваться вплоть до 8 ноября.

Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

Фильм «Моё невероятное лето с Тесс» получил главную награду на «Лістападзіке-2019»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске назвали победителей конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главную...
 
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