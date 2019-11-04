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Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

05.11.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появляются новые или обновленные объекты – как социально значимые, так и производственные, необходимые для развития экономики.

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Так, в Орше в механико-экономическом колледже открыли ресурсный центр машиностроения. Он оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Здесь научат создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управляться со сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию.

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Даниил Радионов, учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа:
У нас появились настолько большие возможности, что мы можем дать фору некоторым инженерам. Допустим, раньше мы делали чертежи на бумаге, а теперь мы делаем чертеж на компьютере. Так намного проще и легче исправлять.

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы должны не просто идти в ногу со временем – мы должны опережать это время, чтобы наш специалист, приходя на производство, не боялся того нового оборудования, которое устанавливается в рамках модернизации. И мог эффективно использовать те знания, которые были получены в этих ресурсных центрах.

Ресурсный центр открыт не только для учеников колледжа, а их почти 800, но и для учащихся других средних и высших учебных заведений отрасли. Кроме того, здесь будут проводить уроки профориентации для школьников, а также переподготовку педагогов и рабочих.

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Люди в материале: Игорь Карпенко, Даниил Радионов
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появляются новые или обновленные объекты – как...
 
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