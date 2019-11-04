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Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появляются новые или обновленные объекты – как социально значимые, так и производственные, необходимые для развития экономики.
Так, в Орше в механико-экономическом колледже открыли ресурсный центр машиностроения. Он оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах. Здесь научат создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управляться со сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию.
Даниил Радионов, учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Ресурсный центр открыт не только для учеников колледжа, а их почти 800, но и для учащихся других средних и высших учебных заведений отрасли. Кроме того, здесь будут проводить уроки профориентации для школьников, а также переподготовку педагогов и рабочих.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон подарков к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появляются новые или обновленные объекты – как...
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