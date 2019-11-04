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Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

05.11.2019 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов. Сотрудничество интенсивно развивается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны заявили о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. В частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.

Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. Обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания.

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мухаммед бен Рашид аль-Мактум
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
 
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