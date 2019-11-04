Николай Васильков встретился с избирателями Будакошелевщины

Источник материала: Газета Авангард





Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Николай Васильков провел встречу с избирателями на территории Потаповского, Октябрьского и Широковского сельсоветов.

Избирателям была представлена информация о работе в парламенте, депутатской и законотворческой деятельности. Говоря о своей предвыборной программе, Николай Васильков отметил, что она сохранила социальную направленность.

Кроме того, избиратели получили сведения о преимуществах и недостатках страховой медицины, укомплектованности кадрами в медицинских учреждениях, слагаемых ценовой политики на медикаменты.

Избиратели имели возможность задать вопросы и получить компетентные ответы.



















Галина ГОРБАЧ

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