1 ноября в городском Доме культуры призывникам из Смолевичей и Жодино были вручены повестки для прохождения воинской службы в Вооруженных силах Республики Беларусь. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «КС».
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ПРОШЕЛ НА СМОЛЕВИЧЧИНЕ
05.11.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
1 ноября в городском Доме культуры призывникам из Смолевичей и Жодино были вручены повестки для прохождения воинской службы в Вооруженных силах Республики Беларусь. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «КС».
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1 ноября в городском Доме культуры призывникам из Смолевичей и Жодино были вручены повестки для прохождения воинской службы в Вооруженных силах Республики...
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