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В Беларуси 31 декабря могут сделать выходным днем
Источник материала: БДГ
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.
«Обещаю, что изучу этот вопрос», - сказал он.
Напомним, согласно ранее
Согласно постановлению Совмина:
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря и 2 января выходными днями. «Обещаю, что изучу этот вопрос»,...
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