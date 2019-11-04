Назначен новый начальник Слуцкого РОВД. Видео интервью

Источник материала: Слуцк Город





Подполковник Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя начальника слуцкого отдела внутренних дел, приказом от 30 октября назначен на должность начальника Слуцкого РОВД.

Как рассказал Александр Голиков корреспонденту SlutskGorod, в должности заместителя начальника и начальника милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД он работал с марта 2016 года.

В июле бывший начальник слуцкой милиции Владимир Герего ушёл на пенсию , и Александр Голиков был назначен временно исполняющим обязанности начальника.

Как отметил Александр Васильевич, в Слуцком района раскрывается более 70% преступлений, что выше среднего областного показателя. Однако главной задачей милиции, по его словам, сегодня являются не показатели, а полнота разбирательств по поступающим сообщениям от граждан.

— Акцент в работе органов внутренних дел делается на выявлении значимых и резонансных преступлений, на работу с обращениями граждан, развитие кадрового потенциала и уход от «палочной системы», — сказал начальник РОВД. — Показатель и так не ставился во главу угла, в настоящее время такого понятия, как показатель, нету. Мы работам от обращений граждан, мы работаем на профилактику правонарушений.



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