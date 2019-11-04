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Назначен новый начальник Слуцкого РОВД. Видео интервью

05.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Назначен новый начальник Слуцкого РОВД. Видео интервью

Подполковник Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя начальника слуцкого отдела внутренних дел, приказом от 30 октября назначен на должность начальника Слуцкого РОВД.

Как рассказал Александр Голиков корреспонденту SlutskGorod, в должности заместителя начальника и начальника милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД он работал с марта 2016 года.

В июле бывший начальник слуцкой милиции Владимир Герего ушёл на пенсию, и Александр Голиков был назначен временно исполняющим обязанности начальника.

Как отметил Александр Васильевич, в Слуцком района раскрывается более 70% преступлений, что выше среднего областного показателя. Однако главной задачей милиции, по его словам, сегодня являются не показатели, а полнота разбирательств по поступающим сообщениям от граждан.

— Акцент в работе органов внутренних дел делается на выявлении значимых и резонансных преступлений, на работу с обращениями граждан, развитие кадрового потенциала и уход от «палочной системы», — сказал начальник РОВД. — Показатель и так не ставился во главу угла, в настоящее время такого понятия, как показатель, нету. Мы работам от обращений граждан, мы работаем на профилактику правонарушений.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Подполковник Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя начальника слуцкого отдела внутренних дел, приказом от 30 октября назначен на должность...
 
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