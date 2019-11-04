|
Назначен новый начальник Слуцкого РОВД. Видео интервью
05.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Подполковник Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя начальника слуцкого отдела внутренних дел, приказом от 30 октября назначен на должность начальника Слуцкого РОВД.
Как рассказал Александр Голиков корреспонденту SlutskGorod, в должности заместителя начальника и начальника милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД он работал с марта 2016 года.
В июле бывший начальник слуцкой милиции Владимир Герего
Как отметил Александр Васильевич, в Слуцком района раскрывается более 70% преступлений, что выше среднего областного показателя. Однако главной задачей милиции, по его словам, сегодня являются не показатели, а полнота разбирательств по поступающим сообщениям от граждан.
— Акцент в работе органов внутренних дел делается на выявлении значимых и резонансных преступлений, на работу с обращениями граждан, развитие кадрового потенциала и уход от «палочной системы», — сказал начальник РОВД. — Показатель и так не ставился во главу угла, в настоящее время такого понятия, как показатель, нету. Мы работам от обращений граждан, мы работаем на профилактику правонарушений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подполковник Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя начальника слуцкого отдела внутренних дел, приказом от 30 октября назначен на должность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)