Глава Минфина рассказал, что будет в 2020 году с зарплатами бюджетников

Источник материала: Ежедневник





В парламенте проходит «нулевое чтение» бюджета. Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как будут расти зарплаты бюджетников.

«Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в будущем году потребуется около 15 миллиардов рублей, дополнительно по сравнению с текущим годом необходимо изыскать 1,8 млрд рублей на повышение заработных плат», – рассказал министр финансов, выступая в парламенте, пишет tut.by .

По его словам, в первую очередь средства будут направлены на повышение зарплат низкооплачиваемых категорий населения, также «опережающе» планируется увеличить зарплаты педагогов и врачей.

Максим Ермолович рассказал, что целевой показатель по зарплате в бюджетном секторе на 2020 год – 80% от средней зарплаты по стране. Средняя зарплата бюджетника в номинальном выражении увеличится со средней текущей в 843 рубля до 921 рубля, то есть в среднем на каждого работника бюджетной сферы – плюс 78 рублей в месяц.

Также, по словам министра, в бюджете предусматриваются средства на поддержание трудовых пенсий на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране.

