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Глава Минфина рассказал, что будет в 2020 году с зарплатами бюджетников

05.11.2019 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава Минфина рассказал, что будет в 2020 году с зарплатами бюджетников

В парламенте проходит «нулевое чтение» бюджета. Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как будут расти зарплаты бюджетников.

«Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в будущем году потребуется около 15 миллиардов рублей, дополнительно по сравнению с текущим годом необходимо изыскать 1,8 млрд рублей на повышение заработных плат», – рассказал министр финансов, выступая в парламенте, пишет tut.by.

По его словам, в первую очередь средства будут направлены на повышение зарплат низкооплачиваемых категорий населения, также «опережающе» планируется увеличить зарплаты педагогов и врачей.

Максим Ермолович рассказал, что целевой показатель по зарплате в бюджетном секторе на 2020 год – 80% от средней зарплаты по стране. Средняя зарплата бюджетника в номинальном выражении увеличится со средней текущей в 843 рубля до 921 рубля, то есть в среднем на каждого работника бюджетной сферы – плюс 78 рублей в месяц.

Также, по словам министра, в бюджете предусматриваются средства на поддержание трудовых пенсий на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране.
 

 
 
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В парламенте проходит «нулевое чтение» бюджета. Министр финансов Максим Ермолович рассказал, как будут расти зарплаты бюджетников.
 
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