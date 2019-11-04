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H&M будет продавать в Минске одежду из образа Коли Лукашенко

05.11.2019 17:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Шведский бренд H&M, первый и пока единственный магазин которого работает в минском торговом центре Galleria, устроил коллаборацию с люксовым брендом Giambattista Valli (месяц назад широкая публика увидела полный лукбук). Он выпустил лимитированную коллекцию, которую во всем мире, в том числе и в Минске, начнут продавать с 7 ноября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от H&M (@hm)

Героями промо-кампании проекта H&M и Giambattista Valli стали модели Кендалл Дженнер и Лука Исаак, блогер Кьяра Ферраньи, актер Камерон Монахэн и другие селебрити. В линейку вошли как женские, так и мужские вещи: свитеры, пиджаки из ткани с анималистичным принтом, шубы из искусственного меха, пальто и так далее.

Но накануне новых сумасшедших очередей, которые неизбежно устроят минчане, мы заметили: пара экземпляров этой одежды что-то до боли напоминает. Совпадение или нет, но полтора года назад аналогичный лук наблюдали на Николае Лукашенко, когда он вместе с отцом прилетел в Таджикистан с двухдневным визитом. Тогда президент Таджикистана Эмомали Рахмон одел младшего и старшего Лукашенко в национальные таджикские чапаны. Взгляните и сравните с H&M:

В Минске продажа коллекции пройдет сурово. Во-первых, магазин откроется на час раньше обычного, в 08:00, готовясь к наводнению людей. Во-вторых, всем, кто придет, работники магазина сами выдадут цветные браслеты – 14 цветов браслетов по одному цвету для каждой группы из 15 человек. Цвет определит, когда тех или иных гостей запустят на шопинг. При этом каждой группе выделят только десять минут (!), чтобы сделать покупки. Списки очередности, созданные покупателями, компания учитывать не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Шведский бренд H&M, первый и пока единственный магазин которого работает в минском торговом центре Galleria, устроил коллаборацию с люксовым брендом Giambattista Valli (месяц...
 
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