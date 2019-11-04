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H&M будет продавать в Минске одежду из образа Коли Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Шведский бренд H&M, первый и пока единственный магазин которого работает в минском торговом центре Galleria, устроил коллаборацию с люксовым брендом Giambattista Valli (месяц назад широкая публика увидела полный лукбук). Он выпустил лимитированную коллекцию, которую во всем мире, в том числе и в Минске, начнут продавать с 7 ноября.
Героями промо-кампании проекта H&M и Giambattista Valli стали модели Кендалл Дженнер и Лука Исаак, блогер Кьяра Ферраньи, актер Камерон Монахэн и другие селебрити. В линейку вошли как женские, так и мужские вещи: свитеры, пиджаки из ткани с анималистичным принтом, шубы из искусственного меха, пальто и так далее.
Но накануне новых сумасшедших очередей, которые неизбежно устроят минчане, мы заметили: пара экземпляров этой одежды что-то до боли напоминает. Совпадение или нет, но полтора года назад аналогичный лук наблюдали на Николае Лукашенко, когда он вместе с отцом
В Минске продажа коллекции
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Шведский бренд H&M, первый и пока единственный магазин которого работает в минском торговом центре Galleria, устроил коллаборацию с люксовым брендом Giambattista Valli (месяц...
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