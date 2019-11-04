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Предложение дня: снять дом родителей Гарри Поттера

05.11.2019 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сервис Airbnb начал сдавать дом в английском графстве Саффолк, где, по сюжету саги Джоан Роулинг, Лили и Джеймс Поттеры растили своего сына Гарри. Об этом сообщает Inc. Но есть условия.


Дом находится в деревне Лавенем в графстве Саффолк на западе Англии. Он появился в одной из частей франшизы о Гарри Поттере и теперь считается домом, где главный герой провел первые годы жизни. Теперь в нем можно остановиться за 127 фунтов стерлингов (примерно 164 доллара), забронировав ночь на сайте Airbnb.

В доме две спальни и две ванные комнаты, гостиная с камином и сад на заднем дворе. Постояльцам предлагают телевизор и доступ к Wi-Fi. Кроме того, аренда дома предусматривает гарантированный завтрак — не самую распространенную опцию для Airbnb.



При этом те, кто захочет откликнуться на объявление, столкнуться с ограничениями. Владельцы ставят жесткий запрет на проживание с животными, детьми и даже жабами. Причина – «планировка дома и его возраст».

 
 
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Сервис Airbnb начал сдавать дом в английском графстве Саффолк, где, по сюжету саги Джоан Роулинг, Лили и Джеймс Поттеры растили своего сына Гарри. Об этом сообщает Inc....
 
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