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Власти обещают "изучить" предложение сделать 31 декабря выходным

05.11.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем.



В этом году 31-е декабря — рабочий день, выходные — 1−2 января. В интернете появилась петиция, призывающая сделать выходным днем и 31 декабря.

— Хорошо, я посмотрю эту петицию, — пообещал премьер-министр Сергей Румас. — Правительство бы хотело 2-е января сделать выходным (видимо, речь идет о постоянном выходном, без переносов. — Прим. ред.), но поддержано не было. А про 31-е никто не говорил.

— Вот, говорим, — заметили журналисты.

— Я не знал, что это самая большая проблема, — пошутил премьер. —  Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос.


Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. А вот в среду и четверг, 1 и 2 января, мы отдыхаем. В пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет и суббота: именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января. Такое решение приняли в правительстве.

Последний раз 31 декабря мы работали в 2015 году.


На данный момент петицию подписали более 11 тысяч человек.
 
 
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Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем.
 
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