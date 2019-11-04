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Румас пригласил Канопацкую поработать в правительстве
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой, заявил: "Официально приглашаю на работу в правительство".
Он отметил, что Канопацкая, наверное, как и правительство, плохо поработала: не собрала подписи, чтобы баллотироваться на следующий срок.
Румас признал, что правительство справедливо подвергается критике со стороны не подчиненных ему органов, экспертов и «неравнодушных депутатов».
Экономика пока не показывает тот рост, который нужен для выхода на ВВП в объеме 100 млрд рублей.
Премьер-министр считает, что традиционная экономика уже не способна генерировать такой ВВП. Нужно создать новые отрасли.
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Премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой, заявил: "Официально приглашаю на работу в правительство".
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