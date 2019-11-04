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Сборная Беларуси вошла в топ-10 на Автоспортивных играх в Риме

05.11.2019 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших на первых Автоспортивных играх, которые прошли под эгидой FIA в Риме.

Ранее в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь представители сборной сообщили, что будут участвовать в четырех спортивных категориях из шести: виртуальные гонки (Кирилл Пилецкий), дрифт (Дмитрий Нагула), картинговый слалом (Алексей Савин и Ксения Шуба) и GT (Александр Талканица).

Лучшими из белорусов стали молодые картингисты, завоевавшие итоговое седьмое место из 29 и дрифтер Дмитрий Нагула с итоговым восьмым местом из 22-х заявившихся. В классе GT белорусы сначала были в пятерке лучших, однако закрепить свой результат им не удалось – в итоге соревнования завершились за пределами второй десятки. В виртуальных гонках наш результат также за пределами топ-20.

Основные соревнования проходили на трассе в Валлелунге, которая расположена в 32 километрах от итальянской столицы.

Первую победу в Автоспортивных играх завоевала сборная России. Второе место разделили между собой команды Австралии и Италии, третье место – у сборных Японии, Нидерландов и Украины.
 
 
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Сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших на первых Автоспортивных играх, которые прошли под эгидой FIA в Риме.
 
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