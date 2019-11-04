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Исследование: Беларусь лидирует в СНГ по развитию цифровой экономики

05.11.2019 17:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Исследование: Беларусь лидирует в СНГ по развитию цифровой экономики
фото: pixabay.com

Исследование провела компания SATIO в августе 2019 года. В нем приняли участие представители 938 белорусских компаний. В выборку попали предприятия разных размеров со всех регионов страны. Опрашивались руководители компаний или их подразделений.

«Беларусь за последнее время достигла больших успехов в сфере цифровизации бизнеса. Для сравнения, в Украине 32% компаний знают о CRM, а около 6% – ими пользуются. В России 36% предприятий слышали о программах для автоматизации деятельности, а 14% – их уже внедрили. Беларусь находится на высоком уровне в сравнении с соседними странами и входит в число лидеров в СНГ», – отметила директор белорусского офиса «1С- Битрикс» Полина Ганкович.

Согласовано исследованию, 71% компаний в нашей стране используют цифровые технологии для автоматизации работы. Из них 55% компаний установили учетные
программы (например, бухгалтерский софт). 10% респондентов внедрили CRM-системы (Myfin.by: CRM-системы – Customer Relationship Management, или управление отношениями с клиентами). Оставшиеся 6% используют самописное программное обеспечение.

 
 
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В Беларуси 71% компаний используют цифровые технологии для автоматизации работы с клиентами
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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