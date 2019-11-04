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Исследование: Беларусь лидирует в СНГ по развитию цифровой экономики
Источник материала: Myfin
Исследование провела компания SATIO в августе 2019 года. В нем приняли участие представители 938 белорусских компаний. В выборку попали предприятия разных размеров со всех регионов страны. Опрашивались руководители компаний или их подразделений.
«Беларусь за последнее время достигла больших успехов в сфере цифровизации бизнеса. Для сравнения, в Украине 32% компаний знают о CRM, а около 6% – ими пользуются. В России 36% предприятий слышали о программах для автоматизации деятельности, а 14% – их уже внедрили. Беларусь находится на высоком уровне в сравнении с соседними странами и входит в число лидеров в СНГ», – отметила директор белорусского офиса «1С- Битрикс» Полина Ганкович.
Согласовано исследованию, 71% компаний в нашей стране используют цифровые технологии для автоматизации работы. Из них 55% компаний установили учетные
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В Беларуси 71% компаний используют цифровые технологии для автоматизации работы с клиентами
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