Как сообщили представители РУП «Белпочта», с 5 ноября в Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября. В частности, получить деньги уже можно в отделениях почтовой связи Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей.
В среду, 6 ноября, получить пенсии и пособия можно будет во всех отделениях почтовой связи в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
А вот в четверг, 7 ноября, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154 и на официальном сайте РУП «