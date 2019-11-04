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В Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября

05.11.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября
Фото из открытых источников

Как сообщили представители РУП «Белпочта», с 5 ноября в Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября. В частности, получить деньги уже можно в отделениях почтовой связи Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей.

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В среду, 6 ноября, получить пенсии и пособия можно будет во всех отделениях почтовой связи в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

А вот в четверг, 7 ноября, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154 и на официальном сайте РУП «Белпочта».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В четверг будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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