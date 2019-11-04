Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители РУП «Белпочта», с 5 ноября в Беларуси началась досрочная выплата пенсий за 7 ноября. В частности, получить деньги уже можно в отделениях почтовой связи Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей.

В среду, 6 ноября, получить пенсии и пособия можно будет во всех отделениях почтовой связи в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.