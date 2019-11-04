Новое производство открыли в Орше

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Промышленный комплекс Орши сегодня пополнился новым предприятием: в городе введен в строй завод по производству стальных бесшовных баллонов ООО «Цилиндерс-Бел», сообщили в ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК».

В создание предприятия инвестировано более 5 млн евро. Промышленный потенциал нового производства рассчитан на ежегодный выпуск более 53 тыс. стальных бесшовных баллонов объемом от 10 до 100 л и рабочим давлением 200-450 бар. Изделия предназначены для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных технических газов, применяемых в различных отраслях. Также предприятие будет оказывать услуги по аренде баллонов, их диагностике, ремонту и переоснащению.

Новое производство, благодаря которому в Орше было создано 43 рабочих места, развернулось на территории ОАО «Завод «Легмаш», заняв более 3 тыс. кв.м неиспользуемой площади. Сейчас здесь смонтировано около 200 т оборудования для проведения всех необходимых технологических операций: от внешней обработки поступающих заготовок баллонов, нанесения резьбы и запрессовки кольца горловины до ультразвукового контроля, маркировки и нанесения защитного покрытия на поверхность изделия.

ООО «Цилиндерс-Бел» — резидент свободной экономической зоны «Витебск». Его учредителями выступают чешское АО «Цилиндерс Холдинг» и ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК». «Это не первый проект с привлечением иностранных инвестиций, который белорусская компания реализует на неиспользуемых площадях завода «Легмаш». В 2014 году здесь начало работать единственное в Беларуси предприятие по выпуску рукавов высокого давления СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», созданное совместно с итальянской компанией Manuli Rubber Industries s.p.a.», — добавили в ОАО.

По материалам сайта vitebsk-region.gov.by