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В Орше открыт ресурсный центр машиностроительного профиля

05.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Орше открыт ресурсный центр машиностроительного профиля

Ресурсный центр машиностроительного профиля открылся сегодня на базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа.
В праздничной церемонии приняли участие министр образования Игорь Карпенко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство Оршанского района, коллектив учебного заведения, почетные гости.
«Открывая ресурсные центры, мы пошли по пути более эффективного использования материально-технической базы. Не в каждом учебном заведении, которое готовит профессиональные кадры, сконцентрировано такое оборудование», — подчеркнул Игорь Карпенко. По его словам, такой подход позволяет разумно распределять финансовые ресурсы и поддерживать данные центры в актуальном техническом состоянии.
Ресурсные центры используются как площадки для профподготовки учащихся, профориентации школьников, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также для подготовки конкурсантов республиканских и международных состязаний WorldSkills.


В Орше открыт ресурсный центр машиностроительного профиля

Министр обратил внимание, что ресурсный центр в Орше ориентирован прежде всего на подготовку рабочих кадров, необходимых промышленному комплексу данного региона. Всего же сейчас в Беларуси действуют 48 ресурсных центров, из них 15 оснащены по последнему слову техники. В качестве примера он привел Минский ресурсный центр по автомобилестроению, где недавно совместно с китайской компанией был оборудован кабинет по дизельным двигателям стандарта Евро-5 и Евро-6, которые будут производиться в «Великом камне». «То есть предприятие еще готовится производить такие моторы, а у нас уже есть оборудование, на котором можно учить молодежь для него», — отметил министр. Он также добавил, что потребность в ресурсных центрах в настоящее время уже сбалансирована, в дальнейшем основные усилия будут направлены на совершенствование их материально-технической базы.
По словам Николая Шерстнева, активная работа по развитию сети ресурсных центров ведется в Витебской области с прошлого года. В регионе открыто пять ресурсных центров, сегодняшний стал шестым. «Для производственника самое главное — получить высококлассного специалиста. Именно эту цель и призван решить ресурсный центр, который мы сегодня открываем», — подчеркнул губернатор.


В Орше открыт ресурсный центр машиностроительного профиля

Комплекс ресурсного центра, оснащенный современным учебным оборудованием, включает механические мастерские фрезерной и токарной обработки материалов на малогабаритных и промышленных станках с программным управлением, а также корпус, где размещены четыре лаборатории: электротехники и основ электроники; гидропривода и гидропневмоавтоматики; материаловедения, технологий и испытания материалов; технологий машиностроения.
По материалам сайта vitebsk-region.gov.by
Фото БЕЛТА

 
 
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Ресурсный центр машиностроительного профиля открылся сегодня на базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа. В праздничной церемонии...
 
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