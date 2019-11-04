Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные

Организации здравоохранения изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В частности, больничные организации будут работать по следующему графику:
- 7 ноября (четверг) – по графику праздничного дня;
- 8 ноября (пятница) – по графику рабочего дня;
- 9 ноября (суббота) – по графику субботнего дня;
- 10 ноября (воскресенье) – по графику выходного дня;
- 16 ноября (суббота) – по графику субботнего дня.
Работа амбулаторно-поликлинических, организаций переливания крови, медицинской техники, аптек будет организована по следующему графику:
- 7 ноября (четверг) – по графику праздничного дня;
- 8 ноября (пятница) – по графику субботнего дня;
- 9 ноября (суббота) – по графику субботнего дня;
- 10 ноября (воскресенье) – по графику выходного дня;
- 16 ноября (суббота) – по графику рабочего дня.