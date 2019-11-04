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Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные

05.11.2019 18:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные
Фото из открытых источников

Организации здравоохранения изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные Пить или не пить? Вред и польза витаминов из аптеки

В частности, больничные организации будут работать по следующему графику:

  • 7 ноября (четверг) – по графику праздничного дня;
  • 8 ноября (пятница) – по графику рабочего дня;
  • 9 ноября (суббота) – по графику субботнего дня;
  • 10 ноября (воскресенье) – по графику выходного дня;
  • 16 ноября (суббота) – по графику субботнего дня.

Работа амбулаторно-поликлинических, организаций переливания крови, медицинской техники, аптек будет организована по следующему графику:

  • 7 ноября (четверг) – по графику праздничного дня;
  • 8 ноября (пятница) – по графику субботнего дня;
  • 9 ноября (суббота) – по графику субботнего дня;
  • 10 ноября (воскресенье) – по графику выходного дня;
  • 16 ноября (суббота) – по графику рабочего дня.
 
 
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График работы изменяется в связи с грядущими праздниками.
 
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