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В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

С 1 ноября на Вороновщине приступили к работе участковые избирательные комиссии. Пока голосовать нельзя. Однако можно познакомиться с информацией о предстоящих выборах: уточнить, есть ли ваше имя в списке избирателей, все ли в нем указано верно, ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В график работы сельских участковых избирательных комиссий с 1 по 11 ноября внесены изменения: для посещения они открыты в будние дни с 16.00 до 18.00, в субботу — с 11.00 до 13.00. Две городские комиссии, расположенные в г.п. Вороново, работают в будние дни с 17.00 до 19.00, в субботу — с 12.00 до 14.00.


В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

На избирательном участке №51, расположенном в Полецкишском центре культуры и досуга, подготовлены стенды с информацией о предстоящих выборах и сроках их проведения, границах избирательного участка, кандидатах по данному округу, памяткой для молодых избирателей. Есть дополнительная информация, которая может быть полезна избирателям, — решения райисполкома, состав избирательной комиссии, Избирательный кодекс, Конституция Республики Беларусь, а также сборник методических материалов. В зале уже установлены кабинки для голосования.

В эту избирательную кампанию состав комиссии увеличился — с 9 до 11 человек. Для Валентины Кироль эти выборы особенные — впервые она будет в статусе председателя избирательной комиссии.


В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

— На нашем участке будут голосовать 547 человек, — рассказала Валентина Ивановна. — Каждому, кто обратится за справочной информацией, готовы помочь.

Избирательный участок №49, расположенный в Вороновском ГПТК, — один из самых больших в районе. Здесь голосуют 2 900 человек. Председатель комиссии Яна Иванова — человек опытный, впервые вошла в ее состав в 1994 году. Сформировался костяк членов комиссии.


В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

На этом избирательном участке мы встретили молодых избирателей, которые интересовались у члена комиссии Екатерины Гайдуль, внесены ли они в списки для голосования.

— В избирательной кампании принимаю участие во второй раз, — поделился учащийся 6-й группы техников-электриков Илья Кулак. — О выборах, работе депутатов нам доступно рассказали на едином часу информирования в Школе активного гражданина «Я — будущий избиратель», информационных часах в колледже. Мне не безразлично, кто станет депутатом. В этом году заканчиваю колледж, впереди трудоустройство, взрослая жизнь. За кого отдам голос, пока не определился, но программы кандидатов в депутаты уже прочитал.


В Вороновском районе открыты избирательные участки. Дежурство организовано

— А я уже знаю, за кого отдам свой голос, — отозвался однокурсник Дарьюш Масюкевич. — Мне нравится этот человек, в нем я уверен.  

Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут в стране 17 ноября. Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября включительно.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: знакомства
 
 
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С 1 ноября на Вороновщине приступили к работе участковые избирательные комиссии. Пока голосовать нельзя. Однако можно познакомиться с информацией о предстоящих...
 
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