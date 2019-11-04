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Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными

Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обещаю, что изучу этот вопрос», — сказал он.

Как сообщалось, согласно утвержденному Совмином графику рабочий день с четверга 2 января переносится на субботу 4 января.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством

https://www.belta.by/

 
 
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Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов,...
 
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