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У минского «Динамо» будет новый капитан

05.11.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».

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34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».

Партнер проект

Это решение совместно приняли генеральный директор клуба Дмитрий Басков и тренерский штаб команды.

«Именно он должен стать примером для нового поколения белорусских хоккеистов, демонстрируя настоящий профессионализм в матчах, тренировочном процессе, а также в повседневной жизни.

Также крайне важно, что Костицын способен помочь становлению молодых хоккеистов и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы просим команду и болельщиков оказать поддержку новому капитану и сплотиться вокруг него, чтобы помочь „Динамо“ с честью выйти из сложной ситуации», — говорится в заявлении клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
 
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