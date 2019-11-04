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У минского «Динамо» будет новый капитан
Источник материала: Tut.by
34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный
34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный
Это решение совместно приняли генеральный директор клуба Дмитрий Басков и тренерский штаб команды.
«Именно он должен стать примером для нового поколения белорусских хоккеистов, демонстрируя настоящий профессионализм в матчах, тренировочном процессе, а также в повседневной жизни.
Также крайне важно, что Костицын способен помочь становлению молодых хоккеистов и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.
Мы просим команду и болельщиков оказать поддержку новому капитану и сплотиться вокруг него, чтобы помочь „Динамо“ с честью выйти из сложной ситуации», — говорится в заявлении клуба.
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34-летний форвард Андрей Костицын будет новым капитаном минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
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