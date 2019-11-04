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10 ноября в Минске может прерваться многолетняя гегемония БАТЭ в белорусском футболе

05.11.2019 18:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 ноября в Минске может случиться настоящая революция — в белорусском чемпионате по футболу. Ожидать этого стоит в районе 17.15 на стадионе по улице Маяковского, если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь». Билеты на этот матч 28-го тура разлетаются быстро. По сообщению пресс-службы команды, продано уже более 700 квитков, при этом четыре сектора стадиона будет отдано болельщикам из Бреста — это около 1300 мест. Всего стадион вмещает 3000 зрителей.

Для брестчан — это счастливая арена. Два года подряд динамовцы тут завоевывали Суперкубок Беларуси. Причем оба раза в этих выставочных матчах были побеждены футболисты БАТЭ. В 2018 году со счетом 2:1, а в 2019 — 3:1. Будет символично, если Брест прервет гегемонию Борисова в чемпионате Беларуси именно тут.

Напомним, «желто-синие» 13 лет подряд брали золото, а всего в своей истории — 15 раз.


Минский стадион приносит удачу брестской команде. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но, чтобы досрочно стать чемпионами, команде Марцела Лички надо обыграть неуступчивый коллектив Виталия Жуковского, который в прошлом туре победил БАТЭ прямо на «Борисов-Арене», забив им четыре гола!

Последний раз борисовчане у себя дома получали четыре мяча в ворота 17 лет назад, в октябре 2002 года от «Белшины», сообщает «Белорусский футбол».

Напомним, что стадион на Маяковского — с искусственным покрытием, которое уже начинает вызывать нарекания к его состоянию у футболистов из-за частого использования арены.

Кроме вопросов к качеству покрытия тренеры испытывают и кадровые проблемы. Так, полузащитники брестского «Динамо» Павел Нехайчик и Сергей Кисляк пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.

Есть потери и у «волков». Лидера турнира по ценным голам Момо Янсане вызвали в национальную сборную Гвинеи. Также у форварда перебор «горчичников», он все равно пропустил бы матч.

22-летний гвинеец первым в истории выступлений «Ислочи» в высшей лиге за год забил 10 мячей, а по ценным голам в этом чемпионате ему нет равных — 7 (6 победных и один ничейный), подсчитал «Белорусский футбол».

Не поможет команде Жуковского и защитник Годфри Стефен, вызванный в олимпийскую сборную Нигерии, которая ведет борьбу за выход на Олимпиаду.

Оба игрока здорово проявили себя в прошедшей игре против БАТЭ, отличившись голами. По словам тренера, команда не хотела отпускать футболиста, но Годфри просто плакал, и ему решили пойти навстречу.

Залечивает травму и полузащитник «Ислочи» Дмитрий Комаровский, вряд ли его стоит ожидать в игре против динамовцев.

Ну и, конечно, к матчу привлекает внимание противостояние легенд футбола — Александра Глеба и Артема Милевского. Глеб помог «Ислочи» одержать историческую победу над БАТЭ, отдав голевой пас и сделав две предголевые передачи.

А Милевский в своем инстаграме позвал болельщиков на игру, в комментарии заглянул Виталий Жуковский. Получилось весело!


Напомним, «волки» продолжают вести борьбу за четвертое место, также команда в этом году очень хочет набрать не менее 50 очков.

Отметим, что «Ислочь» впервые в своей истории может сыграть дома при аншлаге. У брестчан же их уже было два в этом сезоне.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68
2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61
3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59
4 Динамо (Минск) 27 14 5 8 39 33 47
5 Ислочь 27 13 6 8 40 32 45
6 Торпедо-БелАЗ 27 13 6 8 38 30 45
7 ФК Городея 27 12 7 8 29 25 43

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Это может произойти на стадионе «Минск», если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь».
 
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