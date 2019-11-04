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10 ноября в Минске может прерваться многолетняя гегемония БАТЭ в белорусском футболе
Источник материала: Tut.by
10 ноября в Минске может случиться настоящая революция — в
Для брестчан — это счастливая арена. Два года подряд динамовцы тут завоевывали Суперкубок Беларуси. Причем оба раза в этих выставочных матчах были побеждены футболисты БАТЭ. В 2018 году со
Напомним, «желто-синие»
Но, чтобы досрочно стать чемпионами, команде Марцела Лички надо обыграть неуступчивый коллектив Виталия Жуковского, который в прошлом туре победил БАТЭ прямо на «Борисов-Арене», забив им четыре гола!
Последний раз борисовчане у себя дома получали четыре мяча в ворота 17 лет назад, в октябре 2002 года от «Белшины»,
Напомним, что стадион на Маяковского — с искусственным покрытием, которое уже начинает вызывать нарекания к его состоянию у футболистов из-за частого использования арены.
Кроме вопросов к качеству покрытия тренеры испытывают и кадровые проблемы. Так, полузащитники брестского «Динамо» Павел Нехайчик и Сергей Кисляк пропустят этот матч из-за перебора желтых карточек.
Есть потери и у «волков». Лидера турнира по ценным голам Момо Янсане вызвали в национальную сборную Гвинеи. Также у форварда перебор «горчичников», он все равно пропустил бы матч.
22-летний гвинеец первым в истории выступлений «Ислочи» в высшей лиге за год забил 10 мячей, а по ценным голам в этом чемпионате ему нет равных — 7 (6 победных и один ничейный),
Не поможет команде Жуковского и защитник Годфри Стефен, вызванный в олимпийскую сборную Нигерии, которая ведет борьбу за выход на Олимпиаду.
Оба игрока здорово проявили себя в прошедшей игре против БАТЭ, отличившись голами. По
Залечивает травму и полузащитник «Ислочи» Дмитрий Комаровский, вряд ли его стоит ожидать в игре против динамовцев.
Ну и, конечно, к матчу привлекает внимание противостояние легенд футбола — Александра Глеба и Артема Милевского. Глеб помог «Ислочи» одержать историческую победу над БАТЭ, отдав голевой пас и сделав две предголевые передачи.
А Милевский
Напомним, «волки» продолжают вести борьбу за четвертое место, также команда в этом году очень хочет набрать не менее 50 очков.
Отметим, что «Ислочь» впервые в своей истории может сыграть дома при аншлаге. У брестчан же их уже было два в этом сезоне.
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Это может произойти на стадионе «Минск», если брестское «Динамо» обыграет «Ислочь».
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