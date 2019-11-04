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Школьники Вороновщины успешно выступили на областной научно-практической конференции «Хрустальная Альфа» (Дополняется)
05.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В первый день конференции на гуманитарных секциях свои труды представили 125 ребят со всей Гродненщины. Четыре диплома уже в копилке нашего района:
Диплом II степени по белорусской литературе — у учащейся Радунской СШ Карины Матонис (учитель Галина Марьяновна Левон);
Диплом III степени по белорусской литературе — у учащегося Конвелишского УПК
Виктора Буйновскиса (учитель Надежда Ивановна Адамчик);
Диплом III степени по белорусскому языку — у учащегося Жирмунской СШ Владислава Юхневича (учитель ВалентинаЧеславовна Кветень);
Диплом III степени по русскому языку — у учащейся Полецкишской СШ Дарьи Янкелайть (учитель Мария Владимировна Балинская).
Поздравляем ребят и их педагогов с успешным выступлением и ждем результатов по остальным учебным предметам — географии и химии.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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Школьники Вороновщины успешно выступили на областной научно-практической конференции «Хрустальная Альфа» (Дополняется)
В первый день конференции на гуманитарных секциях свои труды представили 125 ребят со всей Гродненщины. Четыре диплома уже в копилке нашего района: Диплом II степени...
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