Школьники Вороновщины успешно выступили на областной научно-практической конференции «Хрустальная Альфа» (Дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





В первый день конференции на гуманитарных секциях свои труды представили 125 ребят со всей Гродненщины. Четыре диплома уже в копилке нашего района:

Диплом II степени по белорусской литературе — у учащейся Радунской СШ Карины Матонис (учитель Галина Марьяновна Левон);

Диплом III степени по белорусской литературе — у учащегося Конвелишского УПК

Виктора Буйновскиса (учитель Надежда Ивановна Адамчик);

Диплом III степени по белорусскому языку — у учащегося Жирмунской СШ Владислава Юхневича (учитель ВалентинаЧеславовна Кветень);

Диплом III степени по русскому языку — у учащейся Полецкишской СШ Дарьи Янкелайть (учитель Мария Владимировна Балинская).

Поздравляем ребят и их педагогов с успешным выступлением и ждем результатов по остальным учебным предметам — географии и химии.

Ольга ВОРОБЬЕВА.