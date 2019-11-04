В Минске пьяный водитель скрывался от ГАИ и протаранил три автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 4 ноября около 19.30. Внимание инспекторов привлек Volkswagen, водитель которого ехал по проспекту Пушкина, виляя из стороны в сторону.

По информации официального представителя МВД Ольги ЧЕМОДАНОВОЙ, водитель проигнорировал сигнал инспекторов об остановке и намеревался скрыться. Во время попытки оторваться от сотрудников ГАИ мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения и в итоге не справился с управлением, протаранив три автомобиля.

После этого мужчину задержали. Проведенное медицинское свидетельствование показало, что он сильно пьян. Теперь его ожидает ответственность за совершенное преступление.