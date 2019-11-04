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«Изучу этот вопрос». Румас о предложении сделать 31 декабря выходным днем
05.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем.
Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В этом году 31-е декабря — рабочий день, выходные — 1−2 января. В интернете появилась петиция, призывающая сделать выходным днем и 31 декабря.
— Хорошо, я посмотрю эту петицию, — пообещал премьер-министр Сергей Румас. — Правительство бы хотело 2-е января сделать выходным (видимо, речь идет о постоянном выходном, без переносов. — Прим.TUT.BY), но поддержано не было. А про 31-е никто не говорил.
— Вот, говорим, — заметили журналисты.
— Я не знал, что это самая большая проблема, — пошутил премьер. — Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31-е декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос.
Напомним, в 2019 году 31 декабря приходится на вторник, и это рабочий день. А вот в среду и четверг, 1 и 2 января, мы отдыхаем. В пятницу надо будет идти на работу. В новогоднюю неделю рабочей также будет суббота: именно на 4-е перенесен рабочий день за второе января. Такое решение приняли в правительстве.
Последний раз 31 декабря мы работали в 2015 году.
Сейчас в интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря сделали государственным выходным без переносов. На данный момент петицию подписали более 11 тысяч человек.
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Премьер-министр прокомментировал петицию о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В этом году 31-е декабря — рабочий...
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