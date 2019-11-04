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«Архітэктура і прысутнасць». Фотовыставку Алеся Поплавского открыли в Бресте

05.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работает она в городской библиотеке имени Пушкина.

«Архітэктура і прысутнасць». Фотовыставку Алеся Поплавского открыли в Бресте

На ней представлено около тридцати работ фотографа. В его объектив попали улицы итальянских городов – Турина, Флоренции, Сан-Джиминьяно, Венеции, швейцарского Берна, украинского Львова, достопримечательностей Израиля, Праги… Уделил внимание Алесь Поплавский и родному Бресту.

«Архітэктура і прысутнасць». Фотовыставку Алеся Поплавского открыли в Бресте

Каждая фотография автора – это маленький и большой мир, который наполнен гармонией, своей первозданностью и параллельностью. В них запечатлена жизнь – прошлого и настоящего. Здесь присутствует многогранность, а также стремление фотографа передать свои ощущения другим. Всматриваясь в каждый снимок, понимаешь, как тонко Поплавский чувствует, где спрятана красота европейских городов… Возможно, это потому, что он ещё и талантливый поэт, а душа поэта видит гораздо больше.

«Архітэктура і прысутнасць». Фотовыставку Алеся Поплавского открыли в Бресте

Поплавский фотографирует с детства. Вдохновил его на такое хобби приезжий фотограф, который снял маленького Алеся с его мамой. К слову, он до сих пор хранит фотографии того времени. Быть всегда с объективом подтолкнуло его и то, что он не умел рисовать, но очень хотел. «У меня не получалось перенести на бумагу даже самую простую вещь, – рассказывает он. – Однако увиденное хотелось запечатлеть, поскольку это гораздо больше действует на нас, чем услышанное. Объектив учит меня мыслить фрагментарно, видеть мелочи, из каких складывается наша жизнь. Это очень хорошо помогает мне в литературе».

Фотоаппарат всегда рядом с Алесем Поплавским. Он любит путешествовать по разным странам. В результате у него появляются целые циклы фотографий. И хотя он не относит себя к числу профессиональных фотографов, его работы заслуживают высокую оценку.
Фотовыставка будет работать до 30 ноября.

 
Теги: Брест
 
 
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  Работает она в городской библиотеке имени Пушкина. На ней представлено около тридцати работ фотографа. В его объектив попали улицы итальянских городов –...
 
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