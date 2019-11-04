Команда БрГТУ одержала победу в Международном студенческом конкурсе по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

Источник материала: Виртуальный Брест

Команда Брестского государственного технического университета одержала победу в Международном студенческом конкурсе по специальности «Промышленное и гражданское строительство».





В традиционных соревнованиях будущих инженеров-строителей, которые ежегодно проходят на базе БрГТУ, нынче приняли участие семь сборных, представляющих высшие учебные заведения Беларуси и России (Юго-Западный государственный университет (г. Курск). В общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое – Брестский государственный технический университет, второе – Белорусско-Российский университет (Могилев) и третье – Белорусский национальный технический университет (Минск).





Честь БрГТУ отстаивали студенты 5 курса строительного факультета: Екатерина Денисюк, Владислав Игнатчик, Александр Лазарук, Светлана Ткачук и Василий Пунько. Последний из перечисленных, к слову, оказался в тройке сильнейших по результатам личного зачета, разделив победу со студентами из Гродно и Минска.

Также брестчане отличились и в конкурсе дипломных проектов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Так, среди проектов организационно-технологического направления 1-е место заняла работа Екатерины Ковальчук. А среди проектов архитектурно-конструктивного направления жюри присудило 2-е место работе Алексея Евдоченко.