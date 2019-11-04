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Чем мы интересны немецким инвесторам, рассказал в Бресте посол ФРГ

05.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Они видят потенциал в географическом положении Брестчины и хотят создавать совместные предприятия.

Чем мы интересны немецким инвесторам, рассказал в Бресте посол ФРГ

Перспективы взаимодействия деловых кругов двух стран обсудили во время встречи в Брестском облисполкоме с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером.

В хорошее время

В прошлом году товарооборот Брестчины и Германии составил 239 миллионов долларов, из которых 72 пришлись на экспорт. Зампредседателя облисполкома Геннадий Борисюк подчеркнул, что у брестских предприятий с немецкими давно сложились взаимовыгодные деловые отношения. Яркий пример тому 68 предприятий нашего региона с немецким капиталом. Активно развивается и туризм, чему поспособствовало введение безвизового режима.

Чем мы интересны немецким инвесторам, рассказал в Бресте посол ФРГ

В качестве дипломата Манфред Хутерер впервые посетил Брестскую область и город над Бугом. Он подчеркнул, что приехал в Беларусь в очень хорошее время, когда так плодотворно развиваются отношения между двумя странами: «Наша задача – сохранить эту динамику и развить её», – подчеркнул посол.

Он отметил, что неоднократно пересекал Брест во время поездок, но остановиться в нем удалось только сейчас: «Я под большим впечатлением. В первую очередь, от крепости. Сохранение исторической памяти – одна из важнейших задач любого общества. Нельзя забывать даже самые трагические страницы белорусско-немецких отношений. То, что произошло в Бресте и других белорусских городах, нужно помнить, чтобы молодые люди знали, как страшна война».

Логистика и деревообработка

Манфред Хутерер подчеркнул, что многие немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами: «Не так давно в Минске прошел день немецкой экономики, на который приехала довольно представительная делегация бизнесменов из Германии. Во время официальных мероприятий не раз подчеркивалась необходимость развития контактов не только между Минском и Берлином, но и между нашими регионами».

Дипломат подчеркнул, что с белорусскими городами наладили партнерские отношения больше 20 немецких населенных пунктов и предложил включить в этот процесс области, которые в Германии, согласно административно-территориальному делению, называют землями.

Господин посол отметил, что видит потенциал во многих направлениях для сотрудничества. К примеру, в области деревообработки и логистики: «Ваша область имеет стратегическое положение между Россией и Евросоюзом, поэтому я всегда поддерживаю идеи развития маршрутов из Европы в Азию. Важно, что наши интересы совпадают».

На юбилей школы

Высоко отметил дипломат и наши совместные образовательные проекты. В частности, его нынешний приезд был во многом обусловлен юбилеем средней школы №7, которая уже не первый год сотрудничает с немецкими коллегами.
«Вы очень правильно выбрали причину приезда в наш город», – подчеркнул присутствовавший на встрече председатель горисполкома Александр Рогачук. Действительно, за последние годы в средней школе №7 были реализованы многие языковые и культурные проекты.

Александр Рогачук добавил, что Брест сотрудничает с пятью партнерами в Германии и заочно пригласил дипломата на все предстоящие в городе мероприятия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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