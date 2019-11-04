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Один из лидеров «Динамо-Брест» дисквалифицирован на 5 матчей. Он оскорблял рефери и ломился в судейскую
Источник материала: Tut.by
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вынесла ряд наказаний по итогам
Напомним, что по ходу встречи игроки брестского «Динамо» оскорбляли главного судью матча Виктора Шимусика, который
Брестское «Динамо» суммарно было оштрафовано на 700 базовых величин (20 400 рублей), штрафам также подверглись форвард брестчан Артем Милевский (25 базовых величин) и Сергей Кисляк (50 базовых величин). Ломившийся после игры в судейскую комнату Кисляк также дисквалифицирован на пять матчей.
Главному тренеру «Динамо-Брест» Марцелу Личке вынесено предупреждение.
В программе
Глава департамента судейства Андрей Чепа
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Один из лидеров «Динамо-Брест» дисквалифицирован на 5 матчей. Он оскорблял рефери и ломился в судейскую
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вынесла ряд наказаний по итогам скандального матча между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером».
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