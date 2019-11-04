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«Изучу этот вопрос». Сергей Румас о возможности сделать 31 декабря и 2 января выходными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.
Об этом
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Ранее появилась информация, что по графику, который был утвержден Совмином, рабочий день со 2 января (четверг) переносится на 4 января (суббота).
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра...
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