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«Изучу этот вопрос». Сергей Румас о возможности сделать 31 декабря и 2 января выходными

05.11.2019 19:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.  

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра Сергея Румаса. Он отметил, что этот вопрос будет изучен.  

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:  
Обещаю, что изучу этот вопрос.  

Ранее появилась информация, что по графику, который был утвержден Совмином, рабочий день со 2 января (четверг) переносится на 4 января (суббота).  

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.  

Как будем отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год (читать здесь).  

Люди в материале: Сергей Румас
 
 
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Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.   Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра...
 
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