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Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка

05.11.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти своих сородичей и жеребенка.  

По информации The Sun, животное поскакало в горящую конюшню, где в огненную ловушку были пойманы другие лошади.  

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка
Скриншот из видео 

Поступок попал на видео. Лошадям удалось выбраться на шоссе, они бросились в обратную от пожара сторону, подальше от огня.  

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка
Скриншот из видео 

Работники фермы эвакуировали животных во время возгорания. Густой дым заполонил воздух. Именно в этот момент одна из лошадей сорвалась и побежала спасть близких, чтобы увести их в безопасное место.  

В итоге все лошади на ранчо были спасены, кроме одной, которая во время галопа сломала ноги.  

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка
Скриншот из видео 

Животных пришлось спасать из-за лесного пожара. Он охватил юг Калифорнии, жители были эвакуированы. 

Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом (читать далее).   

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Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти своих сородичей и жеребенка.   По информации The Sun, животное поскакало в горящую конюшню, где в огненную ловушку...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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