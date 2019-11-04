|
ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время позаботиться о личном транспортном средстве. Госавтоинспекция советует переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны использовать их с 1 декабря. Однако с учетом погодных условий, заморозков и осадков «переобуться» лучше заранее.
А высота протектора равномерная и не менее 4 миллиметров. За нарушение правил предусматривается штраф 25 с половиной рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Время позаботиться о личном транспортном средстве. Госавтоинспекция советует переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)