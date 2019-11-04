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ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше

05.11.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время позаботиться о личном транспортном средстве. Госавтоинспекция советует переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны использовать их с 1 декабря. Однако с учетом погодных условий, заморозков и осадков «переобуться» лучше заранее.

ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше


Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
При снижении температуры воздуха до 7 градусов стандартная летня резина подвержена отведению, которая заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит тем, что автомобиль может занести. ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее «переобуть» свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря.

ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше


Это касается как легкового, так и грузо-пассажирского транспорта, а также автобусов массой до 5тонн. К шинам есть и свои требования. Покрышки должны стоять на всех колесах и быть промаркированы специальными знаками.

ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше

А высота протектора равномерная и не менее 4 миллиметров. За нарушение правил предусматривается штраф 25 с половиной рублей.

Люди в материале: екатерина сильченко
 
 
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Новости Беларуси. Время позаботиться о личном транспортном средстве. Госавтоинспекция советует переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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